Россия, нефть и рубль в 2020 году

Мало кто думал, что 2020 год начнется так бодро и неоднозначно. Геополитические риски Ближнего Востока многие и вовсе не принимали во внимание, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари». Тем не менее, противостояние США и Ирана задало тревожный тон на весь январь и, не исключено, что и на весь 2020 год. Некоторые даже вновь заговорили о различных «пророчествах», сулящих большую войну на Ближнем Востоке, которая будет иметь трагические последствия как для Израиля, так и для Ирана, считает эксперт «Альпари»:

— Случилось то, что случилось. Обострение конфликта началось 3 января с убийства иранского генерала Касема Сулеймани, которое тут же вызвало падение индексов на биржевых площадках Европы, США и Азии. А уже 8 января Иран нанёс ответные ракетные удары по военным объектам США в Ираке. Власти Ирана назвали эту атаку местью США за гибель генерала. Конфликт США и Ирана повлиял на стоимость нефти, котировки которой 8 января превысили $70 за баррель (впервые с сентября 2019 года).

Но Трамп в очередной раз повел себя непредсказуемо, мягко отреагировав на иранские ответные удары под занавес среды. Выступление Трампа длилось всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы началась полномасштабная коррекция по золоту, нефти и криптовалютам. После сдержанной реакции США на месть Ирана ситуация на финансовых рынках стабилизировалась. Однако некоторые эксперты по Ближнему востоку считают, что от Ирана стоит ожидать новых диверсий.

В итоге 13 января Brent торгуется по $64,83 за баррель. Но это всего лишь коррекция. В принципе, ни Иран, ни другие страны Персидского залива не готовы к полномасштабной войне, поэтому нет рисков полного прекращения экспорта нефти из региона и перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 20% всех мировых нефтяных поставок. В пользу роста котировок нефти в ближайшее время будут выступать и продление сделки ОПЕК+, и сокращение добычи сланцевиками в США, и увеличение потребления в Азии, особенно в Китае и Индии. Так что в ближайшее время Brent, вероятно, будет выше $70.

Пока что рубль игнорирует снижение цен на нефть, так как к участникам рынка вернулась склонность к риску. Как известно в тылу у российской валюты стоят основательные факторы поддержки. Это и общая макроэкономическая стабильность в России с понижением инфляционного давления, и позитивное отношение мировых инвесторов к риску, и устойчивый интерес к российскому рынку долга, и планы властей по перенаправлению части финансовых средств в реальную экономику. В комплексе, это отлично поддерживает российскую валюту.

Однако, можно сколько угодно говорить о том, что рубль больше не привязан к нефтяным ценам так сильно, как раньше, но практика показывает, что корреляция остается, и она масштабная. В случае резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке последует обвал мировых рынков капитала. Согласно минорному сценарию цена за баррель Brent может пробить вниз $50. Это существенно повлияет на российский фондовой рынок и курс рубля. В этом случае российскому бюджету как раз и пригодятся накопленные в 2019 году резервы. Совсем не исключено, что в этом случае российский фондовый рынок упадет в два раза, а американский доллар подрастет до 80 руб.

При условии же мажорного развития событий в начале 2020 года вряд ли стоит ожидать каких-то проблем с устойчивостью курса рубля. В целом рубль в 2020 году будет подвержен волатильности так же, как и в 2019 году, но эти колебания могут иметь большую амплитуду. В частности, Банк России в 2020 году с большой долей вероятности продолжит снижение ключевой ставки – это уже заложено в котировки рубля, но локально способно провоцировать колебания. В итоге доллар США в среднем по году может стоить 63-65 руб., евро — в пределах 68-72 руб.