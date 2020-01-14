В 2019 году почти 70 тысяч россиян добровольно объявили себя банкротами

В 2019 году официальный статус банкротов получили 68 980 человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 56,8% больше, чем годом раньше. Процедуру банкротства в 90,7% случаях запустили сами граждане. Инициаторами 7,5% дел выступили конкурсные кредиторы. Для сравнения в 2018 году кредиторы подавали заявления о банкротстве в 12,5% случаев. Об это пишет «Российская газета».

Снижение показателя, возможно, объясняется тем, что кредиторы в процедурах банкротства граждан получают немного. Так, по результатам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд рублей, включенных в реестры требований, они вернули себе всего 8 млрд рублей, или 3,5%.

Многие должники оставили кредиторов и вовсе ни с чем. Доля таких дел увеличилась до 71% в 2019 году против 65% в 2018-м. Причина в том, что еще на входе в процедуру у граждан не было имущества, которое могло бы пойти на выплаты, уточняют авторы отчета.

В 1,7% случаев банкротство инициировала Федеральная налоговая служба. За год этот показатель незначительно увеличился: в 2018-м их было 1,4%.

В целом за 4 года существования механизма потребительского банкротства им воспользовались 163 235 российских граждан. Это 16% потенциальных банкротов, которых, по оценкам кредитных бюро, в России около 1 млн человек.

Освобождение от долгов обходится будущим банкротам в 50-250 тысяч рублей. В минэкономразвития разработали поправки, благодаря которым для малоимущих граждан затраты на эту процедуру снизятся до минимума.