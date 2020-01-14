Примсоцбанк предлагает экспресс-кредиты для бизнеса без залога

Примсоцбанк предлагает получение экспресс-кредитов для малого бизнеса без залога. Без залога можно получить до 500 000 рублей, при большей сумме кредита залог не требуется для 50% от выдаваемой суммы.

Кредит выдаётся на пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт основных фондов. От момента получения заявки и документов до принятия решения о выдаче проходит не более 24 часов.

— Теперь предприниматели могут получать небольшие кредиты не только быстро, но и без залога, что ещё сильнее ускоряет и упрощает процесс получения денежных средств. Если вашему бизнесу срочно нужны деньги, то уже завтра они могут поступить на счёт организации, – отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов» выдаётся на сумму от 300 тысяч до 3 миллионов рублей. Сумма выдачи без залога составляет 500 тысяч рублей. Большие суммы выдаются под залог недвижимости или легкового автотранспорта. Ставка по кредиту — от 13.9% годовых. Кредит выдаётся на срок от 3 месяцев до 4 лет.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.