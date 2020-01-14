В Иркутске обвиняемую в мошенничестве на 30 млн рублей заключили под стражу

Собранные следователями материалы стали основанием для изменения меры пресечения 40-летней женщине, обвиняемой в мошенничестве. По решению Кировского районного суда г. Иркутска она помещена в следственный изолятор. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Расследование продолжается, сейчас собирают доказательства, подтверждающей виновность фигурантки. Следователи устанавливают других пострадавших, а также размер причиненного ущерба.

В полиции напоминают, женщину обвиняют в краже денег у более 40 человек из 14 регионов страны, а также республики Казахстан, которые инвестировали в различные бизнес-проекты более 30 миллионов рублей.

Все пострадавшие переписывались с обвиняемой в закрытой группе под названием «Корпорация Ромашка» «Вконтакте».

- Одним из них последних стал проект по созданию переработки конопли в промышленных масштабах для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов, - говорится в сообщении.

В пресс-службе сказали, что ранее она уже была судима за различные финансовые махинации, причинив ущерб гражданам в размере 10 миллионов рублей.