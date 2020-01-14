Шумская средняя школа в Нижнеудинском районе открылась после капитального ремонта

После капремонта 14 января открылась средняя школа в поселке Шумский Нижнеудинского района, которая пострадала от паводка. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Здание Шумской школы было построено и введено в эксплуатацию в 1980 году, его площадь 2667 кв. м. В результате паводка пострадали первый этаж здания школы, подвал, в котором находилось инженерное оборудование. На капремонт в бюджете было предусмотрено 58,7 млн рублей. Для школы также приобрели мебель, учебное оборудование, спортивный инвентарь, технологическое оборудование для пищеблока. Деньги в размере 26,7 млн рублей выделены из бюджета региона. В 2020 году на территории школы будут продолжены работы по благоустройству прилагающей территории.

На время ремонта дети учились в художественной школе, детском саду и зданиях мастерских. С 14 января все 313 школьников с 1 по 11 класс приступили к занятиям в отремонтированном здании.