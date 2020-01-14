Продажи иномарок в РФ падают

По оценке аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 2019 год в России продали 1 млн 135,5 тыс. легковых автомобилей иностранных марок. Это на 3,9% меньше, чем за 2018 года.

Как отмечают эксперты агентства, продажи иномарок падают сильнее, чем весь российский рынок (-2,9%). В результате этого их доля за год сократилась с 78,1% до 77,3%.

В свою очередь, реализация новых легковых машин отечественных брендов за отчетный период выросла на 0,4% до 333,6 тыс. единиц. Соответственно их доля тоже увеличилась – с 21,9% до 22,7%.