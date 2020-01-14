Аналитики ВТБ ожидают снижения ключевой ставки в 2020 году не менее 2-х раз

По данным Росстата, инфляция в декабре снизилась до 3,0% г/г против 3,5% г/г в предыдущем месяце, отмечают аналитики ВТБ. Представленное значение немного ниже консенсус-прогноза Bloomberg и нашей оценки, составлявших 3,1% г/г, указывают эксперты ВТБ:

– На наш взгляд, снижение инфляции по сравнению с ноябрем в значительной степени объясняется замедлением роста цен на продовольственные товары с 3,7% г/г в ноябре до 2,6% г/г в декабре. В частности, темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились на 0,2 пп, а цен на мясо – на 0,1 пп, что в совокупности замедлило общую инфляцию на 0,3 пп.

По нашим оценкам, месячная инфляция, скорректированная на сезонность, в декабре составила 0,17%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в продовольственном сегменте инфляция повысилась до 0,12% м/м (против 0,04% м/м в ноябре), в непродовольственном – осталась примерно на прежнем уровне (0,18% м/м), а рост цен на услуги замедлился, по нашим расчетам, с 0,36% до 0,21% м/м.

Рассчитываемый нами показатель роста цен на нерегулируемые услуги s-core (устойчивый к изменениям факторов предложения и обменного курса), на который мы ориентируемся в качестве индикатора спросовой инфляции, в месячном сопоставлении и с поправкой на сезонность также не изменился, составив 0,34% (близко к 0,33% м/м, соответствующим целевой инфляции). Такое значение согласуется с укреплением индикаторов спроса, включая ускорение роста реальных зарплат до 3,8% г/г в октябре (последние доступные данные) и повышение темпов роста оборота розничной торговли до 2,3% г/г в ноябре.

Несмотря на то, что индикаторы спроса указывают на улучшение потребительских настроений во 2п19, которое, в ближайшем будущем вряд ли сменится противоположным трендом, последняя статистика, на наш взгляд, служит дополнительным аргументом в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России:

Во-первых, как показало декабрьское решение регулятора, главным фактором при определении уровня ключевой ставки остается общий показатель потребительской инфляции, тогда как индикаторы спросовой инфляции, очищенные от влияния различных сезонных и разовых факторов, продолжают играть лишь вспомогательную роль. Тем не менее в своем пресс-релизе ЦБ все же упомянул, что «ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг, которое произошло в ноябре, может быть одним из признаков оживления потребительского спроса».

Во-вторых, мы ожидаем, что в 1к20 инфляция в России снизится примерно до +2,5% г/г, создав условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако затем, во 2п20, ее темпы вновь начнут расти и, согласно нашему прогнозу, к концу года достигнут +3,7% г/г при ощутимом ускорении роста цен на продукты питания, неизменном уровне инфляции в сегменте услуг и некотором замедлении роста в сегменте непродовольственных товаров в связи с выраженным эффектом переноса укрепления рубля:

Мы полагаем, что Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики и ожидаем не менее двух снижений ключевой ставки в 2020 г. по 25 бп каждое – до 5,75%. В зависимости от того, насколько чувствительной окажется инфляция к снижению ставки во 2п19–1п20, ЦБ может либо остановиться на этом уровне (что является нашим базовым сценарием), либо продолжить снижение (если чувствительность спросовой инфляции окажется недостаточной).