В Думу внесли законопроект, упрощающий получение ипотеки семьям с детьми

Законопроект снижает риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита. Сообщает ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, который упрощает для семей переход на ипотеку с бoлее выгодными условиями при использовании материнского капитала.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала. Также должны будут снизиться риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволит установить пониженную процентную ставку по кредиту.