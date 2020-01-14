АТОР назвали самые дорогие туры в 2019 году

Ассоциация туроператоров России представила ТОП-15 самых дорогих туров за 2019 год. Самым дорогим оказался отпуск семьи из четырех человек на Сейшелах. Заграницей семья провела 18 дней зимы. Поездка обошлась им в 11 728 600 р.

15. Цена: 3 100 000 р.

Cтолько стоил летний отпуск семьи из 4 человек летом 2019 года в Турции. Тур включал перелет и проживание в течение 18 ночей в отеле Ela Quality Resort 5* в Белеке (провинция Анталья). Категория номера – Villa Ela Palace, питание – Ela AI.

Цена тура на человека: 775 000 р.

Организатор тура: туроператор PEGAS Touristik.

Отдельно отметим, что туры в дорогие отели Турции стоимостью 3,1-3,3 млн р. и выше на семью не являлись в 2019 году какой-либо «редкостью» на рынке, это довольно значительное число бронирований у различных туроператоров.

14. Цена: 3 200 000 р.

Столько стоил тур на двоих с перелетом на Мальдивы (14 дней). Перелет был организован бизнес-классом, с вылетом строго 01.01 не раньше обеда, так как Новый год надо было отметить с мамой дома.

Туристы проживали в течение отдыха в двух отелях с системой питания «завтраки» (так как боялись, что в одном отеле им будет скучно). Туроператору пришлось делать трансфер между отелями индивидуальным, чтобы не возвращаться обратно в Мале для переезда в другой отель.

Цена тура на человека: 1 600 000 р.

Организатор тура: туроператор ПАКС.

13. Цена: 3 300 000 р.

Такова была цена 14-дневного тура на Кипр, организованного для семьи из 6 человек. Туристы проживали в Лимассоле, в отеле «Parklane – А Luxury Collection Resort & Spa5*» в номере Park Suite 3 Bedroom Park View (с частным бассейном).

Цена тура на человека: 550 000 р.

Организатор тура: предпочел себя не называть.

12. Цена: 3 573 690 р.

Столько стоил новогодний тур для семьи (2 взр. + 2 ребенка 13 лет и 17 лет) в только что открывшийся роскошный отель в Доминиканской республике – Club Med Miches Playa Esmeralda. Заезд – с 23.12.2019 по 06.01.2020 (14 ночей).

В программу было включено только проживание с набором сервисов и групповой трансфер. Авиабилеты туристы приобретали самостоятельно.

Одну неделю туристы жили в номере Family Penthouse Suite – Oceanfront в зоне La Perla Explorer Cove, вторую неделю – в номере Family Suite – Oceanfront в этой же зоне.

она проживания La Perla – приватная территория в квартале Explorer cove, предназначенном для отдыха всей семьи, с собственным эксклюзивным доступом к семейному бассейну и бару + частные домики на пляже с летним душем. В пентхаусах на крыше предусмотрена собственная терраса. Размер номеров (и пентхаусы, и сьюты) – 100 кв.м.

Цена тура на человека: 893 422 р.

Организатор тура: туроператор Club Med.

11. Цена: 3 832 920 р.

В такую сумму обошелся тур семьи из 4 человек только с наземным обслуживанием (авиабилеты туристы приобретали самостоятельно) в Таиланд (о-в Пхукет). В цену входила аренда люкс-виллы с 4 спальнями и бассейном на длительный срок (свыше 3 недель).

Цена тура на человека: 958 230 р.

Организатор тура: туроператор Spectrum.

10. Цена: 4 521 714 р.

Столько стоил летний отпуск в Турции для семьи из 6 человек (5 взрослых и 1 ребенок) на 28 ночей. В тур входил авиаперелет туда и обратно и проживание в deluxe-отеле Maxx Royal Belek Golf & Resort.

Цена тура на человека: 753 619 р.

Организатор тура: туроператор ANEX Tour.

9. Цена: 5 370 100 р.

Такова была цена новогоднего тура на Мальдивы для семьи из 3 человек. Тур включал перелет бизнес-классом, проживание на вилле в отеле 5* с личным батлером, питание – завтраки.

Цена тура на человека: 1 790 033 р.

Организатор тура: туроператор ICS Travel Group.

8. Цена: 5 867 506 р.

Столько стоил летний тур в Турцию на 14 ночей для семьи из 5 взрослых и 2 детей. Тур предполагал перелет и проживание в отеле Deluxe-класса – Regnum Carya.

Цена тура на человека: 838 215 р.

Организатор тура: туроператор ANEX Tour.

7. Цена: 6 560 382 р.

Столько стоил тур на двоих человек в США на 10 дней в январе 2019 года. В цену вошли авиаперелет туда и обратно первым классом и обслуживание в стране пребывания.

В программу тура входило проживание в отеле Mandarin Oriental 5* (номер suite) в Нью-Йорке, личный водитель на все время поездки на Mercedes S-класса, каждый день – бронирование лучших ресторанов Нью-Йорка, бронирование билетов в оперу, на мюзиклы, вертолетная экскурсия, экскурсии по городу и посещение музея с индивидуальным гидом, поездка на частном самолете на автомобильную выставку в Детройт и шопинг со звездным стилистом.

Цена тура на человека: 3 280 191 р.

Организатор тура: туроператор Space Travel.

6. Цена: 7 215 540 р.

Столько стоил недельный отдых (7 ночей) двух туристов из России на Новый год-2020 на Мальдивах в одном из Deluxe-отелей 5* цепочки One&Only. В цену входило только наземное обслуживание (отель и трансфер). Авиабилеты туристы приобретали самостоятельно.

Цена на человека: 3 607 770 р.

Организатор тура: туроператор «Русский Экспресс».

5. Цена: 7 500 000 р.

За эти деньги семья из 4 человек смогла отдохнуть зимой 2019 года на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Швейцария). В указанную цену входило только проживание в отеле 5* в течение 10 дней, билеты туристы приобретали самостоятельно.

Цена на человека: 1 875 000 р.

Организатор тура: туроператор PAC Group.

4. Цена: 8 051 400 р.

За такую сумму семья из 8 человек (5 взрослых, 2 ребенка, 1 инфант) купили новогодний тур на Мальдивы на чартере AZUR air на 9 ночей в отель Soneva Fushi.

Цена тура на человека: 1 006 425 р.

Организатор тура: туроператор ANEX Tour.

3. Цена: 8 690 000 р.

Это – самый дорогой тур в Турцию в рейтинге 2019 года. За такую сумму семья из 7 человек получила отдых (только наземное обслуживание, билеты туристы приобретали сами) в Deluxe-отеле MAXX Royal Kemer Resort. Категория номера – Royal Beach Villa с тремя спальнями.

Цена тура на человека: 1 241 428 р.

Организатор тура: туроператор Coral Travel.

2. Цена: 10 700 000 р.

В указанную сумму семейной группе из 6 туристов обошелся отдых в отеле на острове Сардиния (Италия) летом 2019 года. В цену входили только проживание (19 дней) и трансферы аэропорт-отель. Учитывая, что перелет туристов (билеты они покупали самостоятельно) был наверняка организован бизнес-классом, сумма тура явно превысила 11 млн рублей.

Цена тура на человека: 1 783 333 р.

Организатор тура: туроператор PAC Group.

1. Цена: 11 728 600 р.

Лидер рейтинга. За такую сумму семья из 4 человек приобрела комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ продолжительностью 18 дней зимой 2019 года.

На Сейшельских островах туристы проживали последовательно в двух отелях класса Deluxe: North Island 5* с питанием All Inclusive (номер Presidential Villa) и в отеле Four Seasons Seyshelles 5* с завтраками (2 номера Hilltop Ocean Villa). Туристам были предоставлены процедура Fast Track в аэропорту и трансфер на вертолете до отелей.

В ОАЭ туристы проживали в deluxe-отеле Burj Al Arab 5* в двух номерах BDR Deluxe Suite с питанием «завтраки». Для клиентов были организованы индивидуальный трансфер на Rolls Royce и Mercedes C-Class, а также индивидуальная экскурсия «Cафари в пустыне».

Цена тура на человека: 2 923 150 р.

Организатор тура: туроператор Space Travel.