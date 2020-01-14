Восемь домов культуры Иркутского района получат субсидии на ремонты и закупку оборудования

Восемь домов культуры из Иркутского района включены в федеральный и областной проекты по поддержке культурных организаций. Они получат субсидии на проведение текущих ремонтов и улучшение материально-технической базы. Как сообщили в мэрии, район стал рекордсменом по количеству объектов, включенных в проекты.

Конкурсный отбор проходил в 2019 году по всей Иркутской области, из 35 одобренных заявок на улучшение материально-технической базы – пять из Иркутского района, среди 45 заявок на текущий ремонт – три из Иркутского района.

Культурно-спортивный центр «Альянс» Никольского МО, Дом досуга «Мечта» в Листвянке и централизованная клубная система Ширяевского МО получат субсидии на текущий ремонт по проекту «Культура малой родины» за победу в направлении «Местный Дом культуры».

Средства на улучшение материально-технической базы по проекту «100 модельных домов культуры» будут выделены культурно-спортивному комплексу Ушаковского МО, социально-культурному комплексу Уриковского МО, культурно-спортивному центру Большереченского МО, централизованной клубной системе Гороховского МО и централизованной клубной системе Ревякинского МО. Для каждого предусмотрено более миллиона рублей.

– Мы планируем закупить световое и музыкальное оборудование, а также заменить пол и установить противопожарную дверь. Если останутся деньги, потратим их на костюмы для творческих коллективов и информационные стенды, – поделилась директор МКУК «Централизованная клубная система» Ревякинского МО Надежда Мамеева.