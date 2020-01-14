Лишь для 4% российских сотрудников разнос от начальства стимулирует работать лучше

Каждый восьмой сотрудник утверждает, что начальство ежедневно портит ему настроение. Об этом сообщает SuperJob.

Лишь 29% россиян могут похвастаться тем, что начальство никогда не портило им настроение. 55% сотрудников отмечают, что подобные ситуации периодически происходят: у 13% — ежедневно, у 14% — несколько раз в неделю, у 15% — несколько раз в месяц, еще у 13% — несколько раз в год. В силу небольшого профессионального опыта реже других на критику начальства жаловалась молодежь: 36% сотрудников моложе 24 лет никогда не сталкивались с подобным поведением руководства.

Мужчинам чуть чаще, чем женщинам, портит настроение начальство.

Разносы от начальства негативно влияют на качество работы — отмечают 47% россиян, которые уже сталкивались с подобным поведением. 41% утверждает, что критика не влияет на результат работы. И лишь 4% взбучка от руководителя заставляет трудиться лучше.

По данным Superjob, словесный «пинок» чаще приводит к положительным сдвигам в работе россиян в возрасте 35—44 лет и сотрудников с зарплатой от 80 000 руб.: по 6% из них утверждают, что критика руководства стимулирует их к новым трудовым свершениям.

В опросе приняли участие 1000 респондентов.