Персональную стипендию BAIKALSEA Company «Наш Байкал» получит студент Иркутского художественного колледжа

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) подвела итоги традиционного конкурса для студентов Иркутского областного художественного колледжа имени И.Л. Копылова, обучающихся по специальности «Дизайн». Победителем конкурса по итогам 2019 года стал студент 2-го курса колледжа Даниил Борисенко. Он будет получать персональную стипендию «Наш Байкал» от BAIKALSEA Company.
Руслан Коковин: Двери компании открыты для молодых специалистов, которые готовы создавать и продвигать бренды мирового уровня.
Диплом победителю и поощрительные подарки участникам конкурса вручил генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин. Он отметил, что участие в конкурсе для каждого из студентов – это лишь начало их творческого большего пути и возможность практически испытать свои способности. «Для нас важно, чтобы в регионе появлялись талантливые дизайнеры. Двери компании открыты для молодых специалистов, которые готовы создавать и продвигать бренды мирового уровня. Поэтому несколько лет назад мы и начали партнерство с Иркутским областным художественным колледжем имени И.Л. Копылова, учредив стипендию «Наш Байкал», – подчеркнул Руслан Коковин.
Программа партнерства BAIKALSEA Company с Иркутским областным художественным колледжем имени И.Л. Копылова по учреждению стипендии «Наш Байкал» действует на протяжении нескольких лет. В 2019 году участникам конкурса необходимо было разработать концепцию визуального оформления рекламной кампании «Байкал меняет тебя!» для флагманского бренда BAIKALSEA Company – глубинной байкальской воды BAIKAL430.
Подведение итогов прошло на производственном комплексе BAIKALSEA Company, где студенты, принимавшие участие в конкурсе, познакомились с процессом производства природной байкальской воды, узнали историю компании и выпускаемых брендов BAIKALSEA Company.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной художественный колледж имени И.Л. Копылова — одно из старейших наиболее известных художественных учебных заведений Сибири, ведущих подготовку художников-профессионалов. Училище основано в сентябре 1910 года. В настоящее время большинство преподавателей колледжа — члены Союза художников России, успешно экспонирующие свои работы на выставках. В течение многих лет выпускники колледжа, по существу, формируют художественную жизнь Иркутска.