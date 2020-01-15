Игорь Кобзев поручил разработать стратегию социально-экономического развития УОБО до 2030 года

Разработать стратегию социально-экономического развития Усть-Ордынского Бурятского округа до 2030 года поручил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на рабочем совещании в администрации УОБО. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В ходе совещания Кобзев сказал, что в округе есть проблемы с продажей сельхозпродукции. Он поручил министерству сельского хозяйства Иркутской области и региональной службе потребительского рынка и лицензирования провести совещание по реализации сельскохозяйственной продукции на территории Иркутска.

Игорь Кобзев поручил администрации УОБО и министерству образования региона провести необходимые работы по созданию Усть-Ордынской Национальной гимназии на базе здания детского дома. В настоящее время здесь размещена Усть-Ордынская школа №2. Капремонт здания самой школы будет завершен к 1 августа текущего года. И в новом учебном году в здании детдома есть возможность открыть первую в истории УОБО Национальную гимназию, поскольку в округе нет детей, нуждающихся в определении в детское государственное учреждение.



Новая общеобразовательная организация сможет реализовывать программы лингвистической и этнокультурной направленности. Игорь Кобзев подчеркнул, что дети, находящиеся под опекой в приемных семьях, должны иметь приоритетное право при наборе в гимназию.



На рабочем совещании обсуждался вопрос возможного строительства этнокультурного центра для государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Также принято решение о завершении строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский, который включен в указ Президента России об объединении регионов. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2021 году.

