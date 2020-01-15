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В АГО выбирают территории для благоустройства в 2021 году

15 января 2020

По результатам общественного обсуждения территорий на открытое рейтинговое голосование будут выбраны места для благоустройства в 2021 году. С 14 по 23 января предложения можно подать лично, обратившись администрацию и в ресурсный центр, а также через опрос на сайте мэрии. Об этом сообщили в городской администрации. 

В этом году благоустроены три территории. Лесопарковая зона в 22 микрорайоне, центральная часть Савватеевки и спортивная площадка около школы в селе Одинск. Данные территории также были выбраны в ходе рейтингового голосования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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