В АГО выбирают территории для благоустройства в 2021 году

По результатам общественного обсуждения территорий на открытое рейтинговое голосование будут выбраны места для благоустройства в 2021 году. С 14 по 23 января предложения можно подать лично, обратившись администрацию и в ресурсный центр, а также через опрос на сайте мэрии. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году благоустроены три территории. Лесопарковая зона в 22 микрорайоне, центральная часть Савватеевки и спортивная площадка около школы в селе Одинск. Данные территории также были выбраны в ходе рейтингового голосования.