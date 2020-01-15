Что стало с гостиничным рынком после принятия закона о хостелах?

Многие законопослушные владельцы хостелов ушли с рынка, понеся серьезные убытки. Пишет Российская газета.

Ассоциации предпринимателей, так или иначе имеющие отношение к туристическому бизнесу, пишут сейчас обращения к депутатам Госдумы, взывая к их помощи.

Впрочем, многие представители малого бизнеса при невозможности перевести помещение из жилого фонда в нежилой, пошли по иному пути: они прописываются в принадлежащих им квартирах и числят эти малые гостиницы как "собственное жилье, сдаваемое в аренду".

Первый замначальника Мосжилинспекции Игорь Болотов рассказал, что уже после вступления нового закона в силу его ведомство получило от москвичей обращения на незаконные хостелы в 198 квартирах.

Почти каждое пятое из них подтвердилось. По его мнению, прекратить дорогу хостелам в дома москвичей можно лишь внеся поправки в Жилищный кодекс РФ. "Требуется четкое разграничение понятий "предоставление гостиничных услуг" и "сдача жилья в наем". Инспекцию же надо наделить полномочиями по использованию спецсредств и проведению контрольных закупок, чтобы фиксировать правонарушение и получать доказательную базу для суда при проверке жалоб соседей, так как сейчас попасть в такие квартиры очень сложно", - высказал он свои предложения.

Председатель Комиссии МГД по градостроительству, госсобственности и землепользованию Елена Николаева считает, что в законе нужно вообще ограничить возможность сдачи квартиры, если там приходится менее 6 метров на человека. "Это станет самым надежным заслоном от размещения многоярусных ночлежек в жилье", - говорит депутат.