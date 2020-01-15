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Красноярский институт спроектирует Китойский водозабор для Ангарска за 124, 6 млн рублей

15 января 2020

МУП «Ангарский Водоканал» заключил контракт с Красноярским институтом «Водоканалпроект»  на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Начальная стоимость контракта составляла 144,12 миллиона рублей. «Водоканалпроект» понизило цену на 13,5%, до 124,6 миллиона рублей.

Напомним, администрация АГО в сентябре прошлого года сообщила, что получил более 60 миллионов рублей для разработки проектно-сметной документации на строительство водозабора от Китойского месторождения подземных вод.

На сегодня местных жителей снабжают водой за счет поверхностных вод  реки Ангара. Водозабор сооружен ниже многочисленных сбросов (ливневой  канализации, промпредприятий, очистных сооружений) Иркутска. Это не  позволяет организовать зону санитарной охраны для него.

Необходимость альтернативного подземного источника  водоснабжения обострилась в последний маловодный период. Ангарск  располагается на берегу реки Ангары ниже плотины Иркутской ГЭС, где  достаточный речной уровень для эксплуатации поверхностного водозабора  обеспечивает в основном озеро Байкал. Маловодные периоды негативно влияют на  поверхностный водозабор, значительно снижая его производительность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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