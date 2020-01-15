Три новые лаборатории откроют в ИГУ при поддержке минобрнауки России

Министерство науки и высшего образования РФ поддержало три проекта Иркутского государственного университета по созданию новых лабораторий. Финансирование в этом году составляет более 87 миллионов рублей. Отметим, что срок реализации проектов до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Поддержанные проекты:

«Многокомпонентные исследования Вселенной в крупномасштабных экспериментах TAIGA и Baikal-GVD» — руководитель Юлия Казарина, канд. физ.-мат. наук.

«Биотехнологический потенциал Байкала — создание прорывных технологий и продуктов на основе генетических ресурсов уникальных эндемиков озера» — руководитель Максим Тимофеев, д-р биол. наук.

«Квантовохимические исследования в области химии ацетилена: новые вызовы и классические задачи» — руководитель Владимир Орел, канд. хим. наук.

Конкурсный отбор научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) научными лабораториями вузов, прошел в два этапа. Первый: экспертиза заявок в Российской академии наук — по его итогам пять из семи поданных заявок от ИГУ получили положительную экспертную оценку. Второй: определение приоритетных для поддержки проектов.