Нужно ли простить долги по кредитам?

Ликвидировать коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а также списать долги граждан РФ этим организациям, предложил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Однако некоторые россияне решили, что в Думе вообще предложили списать все долги по кредитам. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», комментирует предложение лидера ЛДПР:

- Многие утверждают, что высказывания господина Жириновского всегда или почти всегда есть смесь безответственности и популизма. Тема прощения долгов стала популярной после того, как Россия списала часть безнадежных долгов развивающимся странам. При этом в большинстве случаев данное решение оборачивалось новым для России экономическим сотрудничеством и соответственно заработком для российских компаний. Старая формула. Что хорошо для Форда, то хорошо для Америки. Что хорошо для «Северстали», «Роснефти» или «Газпрома», то хорошо для России.

Но согласитесь, списать долг может только кредитор и более никто. Если вдруг банки спишут долги, пострадают их вкладчики и акционеры. Т.е. интересы одних граждан окажутся старше финансовых интересов других. Если говорить о Сбербанке, то только половина его капитала принадлежит ЦБ, остальное частным инвесторам, в 2007 Сбербанк провел народного IPO. Ну и есть конечно и момент справедливости. Есть люди, которые предпочли не брать кредитов, жить по средствам. А в случае списания кредитов получится, что они оказались в дураках.

Требование списать кредиты пришло на смену требованиям валютных ипотечников. Данные граждане решили заработать на более низких процентах, взяв на себя курсовые риски и в итоге прогадали. Конечно, Минфин и ЦБР данное предложение проигнорируют.