VIII Неделя неформального образования пройдет в Иркутске

В Иркутске с 1 по 6 марта пройдет VIII Неделя неформального образования. Для всех желающих пройдут различные мастер-классы, лекции, семинары, познавательные и обучающие занятия.Об этом сообщает администрация города.

Организаторы приглашают к участию творческие коллективы города, сотрудников вузов, школ, научно-исследовательских институтов, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров и кинотеатров. У всех, кто занимается просветительской или развивающей деятельностью, есть возможность провести занятия.

Заявку и логотип организации для размещения в программе и на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» ( www.gorod.irk.ru) можно присылать по адресу – irk-edu@admirk.ru до 10 февраля 2020 года включительно. Дополнительная информация по телефонам: 52-04-14, 52-04-16 – отдел реализации общественных инициатив администрации города Иркутска.