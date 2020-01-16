Марат Атнашев вошел в состав Совета Директоров Альфа-Банка

Марат Атнашев вошел в состав Совета Директоров Альфа-Банка. Решение принято на состоявшемся 15 января 2020 года внеочередном собрании акционеров Альфа-Банка.

В состав Совета Директоров входят: Петр Авен, Марат Атнашев, Эндрю Бакстер, Владимир Верхошинский, Андрей Косогов, Артем Леонтьев, Алексей Марей, Олег Сысуев, Михаил Фридман и Оскар Хартманн.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах.