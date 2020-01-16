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АО КБ «Солидарность» открыл счета в национальных валютах стран СНГ в Евразийском Банке Развития

16 января 2020

В декабре 2019 года Банк «Солидарность» открыл счета в армянских драмах, белорусских рублях, таджикских сомони, казахских тенге, киргизских сомах, а также рублях, долларах США, евро в Евразийском Банке Развития (www.eabr.org).   

ЕАБР – международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту государств-участников (Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Беларусь, Киргизия), обладающая статусом наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, Совете по торговле и развитию ЮНКТАД и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Открытие счетов в национальных валютах отвечает запросам наших клиентов по проведению бесперебойных международных расчетов с контрагентами из стран СНГ, а также политике ЦБРФ и национальных регуляторов стран-участников ЕАБР по развитию расчетов в национальных валютах.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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