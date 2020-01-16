ПИК и Сбербанк запустили сервис по электронной оплате квартир

Услуга онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест появилась на российском рынке впервые. Такой способ платежа доступен на сайте группы ПИК, самого крупного застройщика в России. Сообщает РБК.

С начала декабря 2019 года провели уже 12 сделок. Безналичная оплата картой любого банка возможна только при 100%-ной оплате квартиры.

Чтобы расплатиться картой, сначала надо забронировать квартиру на сайте, заполнив личные данные и контакты. После этого покупатель получает доступ к личному кабинету, в котором можно оплатить покупку, выбрав нужный способ оплаты.



Комиссий по онлайн-операциям для клиентов не предусмотрено, уточнил зампред Сбербанка. Тарифы, которые ПИК будет платить Сбербанку за услугу, стороны не раскрыли.



