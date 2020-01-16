Более 34 тысяч исследований провели специалисты медицинского поезда «Академик Фёдор Углов» в 2019 году

В 2019 году передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» совершил 12 рабочих поездок на отдаленные станции ВСЖД. Специалистами было проведено более 34,4 тысяч различных исследований: рентгенологические, ультразвуковые, функциональные и лабораторные. Об этом сообщили в ВСЖД.

В минувшем году медицинский поезд побывал на 114 станциях БАМа и Транссиба, расположенных в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае и Амурской области. Врачами-специалистами осуществлено более 21 тысячи приемов, медицинская помощь оказана 8 тыс. жителей, 943 пациента получили направление на госпитализацию для углубленного обследования и оказания высокотехнологичной медицинской помощи.