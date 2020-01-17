Как изменится мировой рынок криптовалюты в 2020 году

В начале 2020 года криптовалюта на фоне мировых событий резко подорожала. Произошло это из-за того, что банкиры рассматривают биткоин и ему подобное как «тихую гавань» на момент потрясений. Сообщает в своем материале RT.

По оценке аналитиков, в наступившем году на динамику курсов будут влиять изменения в правилах майнинга электронных монет и новые поправки в цифровые законодательства стран.

За первые дни января цена биткоина выросла почти на 13% — до $8,1 тыс. за монету, впервые с ноября 2019-го превысив планку в $8 тыс. Эфириум подорожал на 11% (до $143,5), рипл — также почти на 11%, до $0,213. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

В 2019 году биткоин сумел подорожать почти на 94% — с $3,7 тыс. до $7,2 тыс. При этом в июле цена электронной монеты ненадолго поднималась до $13 тыс. По словам Владислава Антонова, именно обострение торгового конфликта между США и Китаем в середине года стало одной из главных причин роста цен на криптовалюты.

Сдерживающим фактором для роста цен на криптовалюты становится и глобальное регулирование рынка. С начала ноября курс биткоина упал почти на 21% и впервые за полгода опустился ниже уровня $7 тыс.

Помимо этого, эксперты не исключают, что уже в мае 2020 года вознаграждение майнеров вновь снизится вдвое — до 6,25 биткоина за блок. В результате предложение биткоинов сократится, а спрос на электронные монеты вместе с ценой начнут расти.

«Снижение вознаграждения майнерам может произойти 24 мая и окажется позитивным для биткоина. Только за счёт этого фактора криптовалюте прогнозируют рост стоимости на 30%», — рассказал RT советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников.

Эксперты полагаю, что в 2020 году у биткоина есть все шансы обновить прошлогодний максимум и подорожать до $14 тыс.