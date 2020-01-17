Sberbank Private Banking впервые победил в международной номинации премии журнала Global Finance

Международное издание Global Finance признало подразделение Сбербанка Sberbank Private Banking лучшим сразу в двух категориях: «Лучший Private Bank для владельцев бизнеса в Центральной и Восточной Европе» (Best Private Bank for Business Owners) и «Лучший Private Bank в России».

В своем заключении экспертное жюри конкурса World's Best Private Banks Awards 2019 отметило, что Сбербанк придерживается грамотной стратегии развития направления Private Banking. Три четверти клиентов банка этого сегмента являются собственниками или руководителями бизнеса, которые наряду с сотрудничеством со Сбербанком в рамках корпоративной деятельности доверяют банку и обслуживание своих персональных финансов.

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking:

«Впервые мы получили награду не только в локальной номинации, но и в международной. Завоевать признание экспертов Global Finance — это новый уровень не только для нас, но и для всей российской отрасли Private Banking».

В рейтинг вошли глобальные и региональные банки, предоставляющие услуги Private Banking. Американский J. P. Morgan победил в номинации «Лучший частный банк в мире», Royal Bank of Canada получил звание «Самого инновационного банка», а UBS признан «Лучшим банком для владельцев бизнеса».

Рейтинг Global Finance основан на финансовых показателях деятельности банков за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, результатах независимых исследований, а также оценках независимых экспертов, руководителей и инсайдеров отрасли.

Global Finance — авторитетное международное издание, посвященное финансовой и банковской индустрии. История издания насчитывает более 30 лет, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Аудиторию издания составляют топ-менеджеры крупных международных и финансовых компаний, которые принимают ключевые решения в сфере бизнеса и инвестиций. Global Finance ежегодно отмечает лучшие финансовые институты по всему миру. Премия издания стала стандартом качества для финансовой отрасли.

Sberbank Private Banking — подразделение Сбербанка, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Руководствуясь принципом «открытой архитектуры», подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбербанк, а также партнеров в России и за рубежом.