Сбербанк создал компанию по производству компьютеров и бытовой техники

В ноябре 2019 Сбербанк стал владельцем компании ООО «СберДевайсы». Компания будет заниматься производством компьютеров, бытовой техники и разработкой программного обеспечения. Сообщает Интерфакс.

Как следует из списка аффилированных лиц банка, Сбербанк через ООО "Цифровые активы" стал владельцем созданной в этом же месяце новой компании ООО "СберДевайсы".

Уставный капитал организации ООО "СберДевайсы" - 11 тыс. рублей, гендиректором является, ранее исполнительный директор отдела стратегии развития технологий Сбербанка, Максим Малёжин.