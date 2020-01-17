Иркутский проект «Телескопы для сибирских деревень» получил грант

Проект «Телескопы для сибирских деревень» Иркутского регионального астрономического общества (ИРАО) и Иркутский Планетарий и музей Ноосфера получил грантовую поддержку Astronomy for Development - подразделения Международного астрономического союза, отвечающего за проекты, направленные на развитие местных сообществ. По информации городского планетария, это единственный проект из России, вошедший в число победителей конкурса.

На эти средства в 2020 году планируется приобрести пять телескопов. Их получателей - любителей астрономии из сёл и посёлков Иркутской области, задачей которых будет проводить просветительские мероприятия - выберут с помощью конкурса до конца апреля.

В первом этапе участвовало 107 заявок, 39 из них прошло во второй этап, по итогам которого было принято решение поддержать 17 проектов на общую сумму более 110 тысяч евро. Проект «Телескопы для сибирских деревень» получил финансирование в размере 2 тысячи евро.