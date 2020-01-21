Смена правительства – новый катализатор роста российского рынка акций – аналитики

После того как на прошлой неделе произошла отставка правительства и Михаил Мишустин назначен на пост нового премьер-министра, основной драйвер роста российского рынка акций сместился к внутрироссийским политическим изменениям, считают аналитики Альфа-Банка.

Рынок с нетерпением ожидает объявления нового состава правительства – по информации в СМИ, Андрей Белоусов займет пост первого заместителя премьер-министра. Новое правительство, как ожидается, сосредоточит свое внимание на поддержке экономического роста, отдавая приоритет нацпроектам и социальным программам. Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра – приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн в фонды акций, став самым большим за последние два года. Аналитики Альфы ожидают, что рост на российском рынке акций на этой неделе продолжится.

Рост на мировых рынках акций должен сохраниться

На прошлой неделе глобальные рынки акций снова достигли своих максимумов на фоне подписания первого этапа промежуточной сделки, позитивной макроэкономической статистики по всему миру и отличным началом сезона отчетностей за 4К19, который открыли банки. По данным Банка Америки, мировое ралли, которое началось в конце сентября, совпало с началом вливания ликвидности США в сентябре прошлого года с целью удержания ставок по операциям РЕПО, что привело к росту баланса ФРС на 11% с конца сентября до $4,18 трлн. Как отмечают аналитики Банка Америки, капитализация глобальных рынков выросла на $13 трлн с низких уровней сентября. Поскольку до выборов в США остается всего 10 месяцев, а риск Brexit в данный момент не стоит на повестке дня, рост на глобальных рынках акций сохранится на фоне низких ставок и стимулирующих мер со стороны главных центробанков, полагают эксперты Альфа-Банка.

Мировой экономический форум в Давосе будет посвящен проблемам климата

На этой неделе начинает свою работу Мировой экономический форум в Давосе, который соберет ведущих бизнесменов и политических лидеров со всего мира, в том числе в работе форума примет участие Дональд Трамп. Заключив первый этап сделки с Китаем, г-н Трамп может использовать этот повод для того, чтобы выступить с критикой ЕС за отрицательные процентные ставки и как следствие относительно сильный доллар. Среди приглашенных – политические лидеры 53 стран мира, 35 министров финансов и 30 министров торговли. Основная тема форума посвящена климату и климатическим изменениям; специальным гостем форума будет шведская школьница, экологическая активистка Грета Тунберг. Рынки сосредоточат свое внимание на перспективах мирового роста на ближайшие 6 месяцев, что поддержит смягчение торговой напряженности.

БРЕКЗИТ вступает в завершающую стадию

Сделка по выходу Великобритании из ЕС по сценарию премьер-министра Бориса Джонсона, как ожидается, завершится ускоренной процедурой одобрения в парламенте. Верхняя палата проголосует во вторник, а палата общин в среду, вероятно, обсудит поправки палаты лордов. Никаких событий, которые бы повлияли на рынок, со стороны БРЕКЗИТа на этой неделе не ожидается, подчеркивают аналитики.