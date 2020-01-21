«Ростелеком» увеличил скорость передачи данных на сетях связи в Иркутской области и Бурятии

«Ростелеком» модернизировал станционное оборудование региональной сети передачи данных и транспортной сети DWDM*. Новое оборудование позволило увеличить пропускную способность магистральных каналов до 10 Гбит/с в городе Северобайкальске Республики Бурятия и поселках Усть-Ордынский, Чунский, Улькан, Магистральный Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Обновлённая инфраструктура обеспечивает готовность станций к пропуску растущих объемов интернет-трафика и гарантирует стабильную работу связи на севере Бурятии и Иркутской области, где проживают более 60 000 жителей. Также у компании появились собственные резервные каналы, на которые планируется переключать абонентов при проведении профилактических работ или в случае аварии.

- В Северобайкальске мы подключили к оптике 16 многоквартирных домов по технологии GPON, которая пользоваться интернетом со скоростью до 100 Мбит/с, – отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

По словам директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрия Тимана, при модернизации оборудования специалисты компании применили технологию, которая существенно увеличила пропускную способность уже ранее построенной оптики.

- Мы организовали передачу большого объема трафика на сверхдальние расстояния без использования промежуточных пунктов и усилителей. Благодаря этому у абонентов появилась возможность подключить: “Интерактивное телевидение”, “Видеонаблюдение”, “Умный дом”, тарифный план “Игровой”, – отметил Юрий Тиман.

Проведенные работы стали частью долгосрочной программы технического развития «Ростелекома». Сейчас протяженность магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Бурятии составляет более 1 300 км, на территории Иркутской области – свыше 2 000 км.

Увеличение скорости на ВОЛС стало вторым этапом по развитию сетей связи компании. В декабре 2015 года «Ростелеком» завершил строительство оптической линии связи общей протяжённостью 22 км в Северо-Байкальском и Муйском районах Бурятии. Благодаря этому проекту возможность доступа к скоростному интернету и «Интерактивному телевидению» получили более 16 500 семей.