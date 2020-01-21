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Минэнерго вдвое снизить норму попутного газа, которую нефтяники смогут сжигать без штрафов

21 января 2020

Сейчас нефтяников штрафуют при сжигании менее 95% ПНГ, а Минэнерго выступает за повышение этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов на сжигание более 2,5% газа. Сообщает РБК. 

В 2018 году сумма штрафов за сжигание ПНГ сверх нормы составила 405,6 млн руб., из которых более 385 млн руб. попали в региональные бюджеты, следует из письма замминистра.

По мнению министерства, повышение целевого уровня утилизации будет стимулировать переработку ПНГ в продукцию с высокой добавленной стоимостью и одновременно снижать экологический ущерб.

Одновременно Минэнерго выступило резко против идеи Минфина о введении с 2023 года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ, указывая, что такая мера приведет к удорожанию сырья для нефте- и газохимической промышленности.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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