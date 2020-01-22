Граждане Китая активнее всего посещали Прибайкальский нацпарк в 2019 году

Турпоток на Байкал продолжает расти. За 2019 год территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тыс. человек. Это на 17% больше, чем в 2018 году. При этом самыми активными посетителями нацпарка являются граждане Китая, об этом 21 января сообщил и.о. директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2019 года.

Самый популярный маршрут в нацпарке - это островом Ольхон. По словам руководителя «Заповедного Прибайкалья», на него приходится 85% всех посещений. Из 142 тыс. человек 115 тыс. получали разрешение на посещение «Севера острова Ольхон» и только 27 тыс. на юг.

Популярность другого популярного маршрута - Большая Байкальская тропа – также растет, в 2019 году количество туристов на тропе выросло до 12 тыс. человек. Набирают обороты и такие маршруты как Темная падь-Старая Ангасолка (5,1 тыс. человек) и Тажеранские степи (1,9 тыс. человек).

- Анализируя состав туристов, можно сказать, что две трети составляют иностранные туристы, - отметил Умар Рамазанов. На граждан Китая приходится 35% всех посещений, на иностранных граждан других стран (Германия, Япония, Франция, Таиланд, и т.д) - 32%. Пятую часть (20%) составляют жители Иркутской области, 13% - жители РФ.

В 2019 году объем внебюджетных средств, полученных нацпарком от приносящей доход деятельности, составил 27 млн рублей. Из них 24 млн рублей было потрачено. Направления расходования средств - тушение пожаров, вывоз ТБО и ЖБО, расходы на содержание техники по патрулированию территории, установка информационных аншлагов, выпуск полиграфической и сувенирной продукции, отсыпка дорог и другие.