Игорь Кобзев: Строительство в Тулуне идет с отставанием от графика

«Мне стыдно, что за полгода для пострадавших от наводнения не построили жильё», - заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с членами Союза строителей региона. Он призвал завершить возведение жилых домов в пострадавшем от наводнения Тулуне до 15 августа 2020 года.

Игорь Кобзев рассказал, что в восстановлении социальных объектов на пострадавших территориях есть отставания от графика. Темпы проведения работ необходимо усиливать, так как с 2020 года в плане работ будет еще 168 пострадавших пострадавших объектов с учетом федеральных.

Есть задержки в жилищном строительстве. В микрорайоне Берёзовая Роща в Тулуне первые 25 домов планировали сдать к началу 2020 года, но сроки сдвинули на 1 марта. На данный момент готово четыре индивидуальных жилых дома, в девяти ведут отделочные работы, всего же строят 78 объектов. В микрорайоне Угольщиков возводят три двухэтажных здания на 66 квартир, в них делают кровлю и ведут внутреннюю отделку, заключен контракт на проектирование десяти пятиэтажных домов на 480 квартир. В Нижнеудинске в микрорайоне Восточный утвержден проект планировки территории в рамках строительства 1 очереди. Заключены контракты на проектирование улично-дорожной сети, инженерных сетей, четырех многоквартирных домов, на строительство дорог и сетей водоснабжения. Там планируется строительство 80 индивидуальных жилых домов.

- Мне стыдно, что за полгода для пострадавших от наводнения не построили жильё. Почему федеральные деньги есть, а освоить их мы не можем? У людей нарушены жилищные права в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера. Я рассчитываю на вашу поддержку и в течение недели жду тех, кто готов заняться строительством. Если среди вас желающих не найдётся, то я обращусь за помощью в Союз строителей России. Мы должны сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, - сказал Игорь Кобзев.