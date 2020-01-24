Директор «Заповедного Прибайкалья» – о сносе турбаз на Байкале

Итоговые границы Прибайкальского национального парка прошли процедуру согласования и направлены в Минприроды России. Населенные пункты из границ нацпарка исключать не будут, заявил Умар Рамазанов, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». О том, планируется ли «заповедная» амнистия и будут ли сносить турбазы на Байкале, которые находятся на территории ООПТ, он рассказал на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2019 года.

Вопрос с "заповедной" амнистией пока открыт

Работы по установлению границ Прибайкальского национального парка ведутся с 2017 года и в 2020 их планируется завершить. Итоговые границы нацпарка прошли процедуру согласования и направлены в Минприроды России. Следующим этапом будет зонирование территорий. Населенные пункты из границ нацпарка исключать не будут, поскольку это не предусмотрено законодательством.

«Это системная работа, она касается не только нас, но и других территорий России, – напомнил Умар Рамазанов. – Сейчас в границах Прибайкальского национального парка 73 населенных пункта, в которых проживают порядка 13 тысяч жителей. В 90% случаев генсхемы объектов были поставлены на кадастровый учет без согласования с Минприроды России. Но это не значит, что такое жилье надо сносить. Совет Федерации предложил устанавливать границы по существующей застройке, по аналогии с "лесной" амнистией, но вопрос с "заповедной" амнистией пока открыт».

Границы нацпарка никто не устанавливает, они были установлены в 1986 году

Ранее замначальника отдела дел по надзору за исполнением законов об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Юлия Коненкова обращала внимание на то, что в вопросе границ нацпарка есть недопонимание – границы в настоящее время никто не устанавливает, они были установлены в 1986 году, в 1989-м – описаны.

Речь идет о постановке этих границ на государственный кадастровый учет. По словам Юлии Коненковой, отсутствие в ЕГРН сведений о границах поселений усложняет процесс функционального зонирования территории – разделения ее на участки, где запрещена любая деятельность (заповедные) и иная.

«В законодательстве прописано, что в границах нацпарка могут находиться населенные пункты. Иркутская область и Прибайкальский нацпарк – не единственная такая территория, – говорила Юлия Кононенкова. – В отношении таких земель устанавливается зона хозяйственной деятельности, где разрешены все те ее виды, которые не наносят урона природной среде и необходимы для обеспечения функционирования населенного пункта.

Основная же проблема, по ее словам, стояла в распоряжении земельными ресурсами. «Тех собственников, чьи права возникли законно, никто не трогал, изымают те земли, которые по документам были предоставлены для индивидуального жилищного строительства, а по факту там выросла турбаза», – говорила Юлия Коненкова.

10 турбаз под снос, 50 исков в суде

Умар Рамазанов рассказал, что на сегодняшний день приняты судебные решения о сносе порядка 10 турбаз на Ольхоне и Малом море, и еще порядка 50 исков рассматриваются в суде. Однако под снос турбазы попадают не просто так.

«Объекты, которые идут под снос, имеют ряд нарушений вплоть до получения поддельных заключений, – рассказал он. – Экологически направленные, туристические объекты, которые находятся на территории Прибайкальского национального парка и соблюдают все нормы экологического законодательства, будут внесены в зону рекреации. Никто их сносить не будет, никто у них забирать ничего не будет, потому что право у них возникло до создания ООПТ (особо охраняемой природной территории)».

Умар Рамазанов пояснил также, что решения о базах «под снос» комментировать пока рано, поскольку они еще проходят процедуры аппеляции и кассации. Кроме того, по одному делу часто могут проходить сразу несколько турбаз.

«В Ольхонском районе много ДНТ, это юрлица. В их ведении из 50 участков 49 могут быть турбазами. В таком случае иски не подаются не на каждую базу в отдельности, они объединяются в одно дело, – отметил руководитель «Заповедного Прибайкалья».