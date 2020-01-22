Дума расширила возможности материнского капитала

Теперь семья сможет потратить деньги на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Сообщает Российская газета.

Речь в законопроекте идет об объектах индивидуального жилищного строительства. На строительство садового домика материнский капитал нельзя будет использовать. Только на жилой дом. Однако и у садового домика (если он уже был ранее построен) будут шансы "войти" в программу.

Например, если семья решила утеплить здание, провести коммуникации. Есть нормы, которые регламентируют порядок признания домов жилыми.

Если после реконструкции дом можно будет признать жилым, то станет возможным направление на эти цели материнского капитала. Также замминистра уточнила, в каком случае можно будет использовать маткапитал на подведение к дому коммуникаций. Это возможно, если оно станет частью реконструкции жилого дома.