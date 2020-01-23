Из-за сокращения посевных площадей в России пшено подорожало на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата. В 2018 году 1 кг пшена стоил в рознице в среднем 40,3 руб., по итогам 2019-го — уже 73,6 руб.

Пшено стало наиболее сильно подорожавшим товаром из перечня социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство: если в течение месяца какой-то из этих товаров подорожает хотя бы в одном регионе более чем на 30%, для него на 90 дней могут установить предельную розничную цену.

Средние цены на другие крупы, входящие в перечень социально значимых продуктов, выросли не так значительно: гречка за год подорожала в среднем всего на 5%, до 52,2 руб. за 1 кг, рис — на 9%, до 68,4 руб. за 1 кг.



