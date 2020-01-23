Проезд на участке улицы Баррикад в Иркутске ограничат на 2 дня

В Иркутске с 23 по 25 января проезд по улице Баррикад в районе пересечения с улицей Братской будет частично ограничен. По информации мэрии, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.