Проезд на участке улицы Баррикад в Иркутске ограничат на 2 дня

В Иркутске с 23 по 25 января проезд по улице Баррикад в районе пересечения с улицей Братской будет частично ограничен. По информации мэрии, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.
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Проезд на участке улицы Баррикад в Иркутске ограничат на 2 дня23 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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