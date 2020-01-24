Низкая рождаемость угрожает экономике Китая

Сейчас в Китае уровень рождаемости снизился до исторического минимума – 10,48 детей на 1000 человек. Не спасает страну от демографического кризиса и отмена запрета на второго ребенка в семье.

Такая ситуация создает дополнительные риски для экономики. Ее темпы роста в 2019 г. уже замедлились до 6,1% – минимума с 1990 г.

Политика одна семья – один ребенок не действует с 2016 года. Правительство разрешило иметь двух детей, а также начало делать выплаты за рождение второго ребенка. Такая политика принесла краткосрочный эффект в виде повышения рождаемости на 8%, после чего она снова начала ползти вниз.

Еще одним последствие запрета на второго ребенка стала нехватка детородных женщин. Это объясняется тем, что многие семьи предпочитали иметь сыновей, отмечает Financial Times. В результате число женщин в возрасте от 20 до 39 лет в стране сократилось на 7% за пять лет по 2018 г.

Мешает повышению рождаемости и финансовые трудности, согласно статистике, китайская семья тратит на ребенка треть своего дохода, помимо этого, многие женщины заняты карьерой и не спешат заводить детей.

Такие демографические тенденции вредят экономике по двум причинам. Во-первых, из-за снижения рождаемости уменьшается трудоспособное население. Как показал недавний опрос 353 компаний в Сычуане, одном из самых больших городов Китая, больше половины компаний не могут найти работников на имеющиеся вакансии.

Во-вторых, в последние годы Китай пытается изменить свою экономическую модель – сократить зависимость от экспорта и увеличить внутренний рынок. Но спрос на нем тоже ослабевает на фоне демографических проблем.

В прошлом году розничные продажи в Китае выросли только на 8%, по данным национального бюро статистики. Это худший результат с 1999 г.

Проблемы с рождаемостью и старением населения есть не только в Китае. По прогнозам ООН, население 55 стран, включая Китай, уменьшится к 2050 г.