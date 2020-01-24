Строительство радиологического корпуса в Иркутской области обойдется примерно в 5,2 млрд рублей

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с работой Восточно-Сибирского онкологического центра. Главный врач медицинского учреждения Виктория Дворниченко рассказала о том, что на сегодня насчитывается 56 тысяч вылеченных больных, постепенно увеличивается ранняя диагностика и уменьшается поздняя. Об этом сообщили в региональном правительстве.



При этом есть острая необходимость в строительстве радиологического корпуса. Радиотерапевтическое лечение – один из основных методов лечения онкозаболеваний. Появление такого корпуса позволит решить проблему обеспечения доступности лечения для онкобольных (80% из них нуждаются в лучевой терапии), обеспечит снижение смертности.



Здание радиологического центра планируется построить в рамках концессионного соглашения между правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа». Общая сумма затрат на создание объекта концессионного соглашения составит не менее 5,2 млрд рублей.



- Мы понимаем острую необходимость обеспечения больных радиотерапевтическим лечением. Здоровье людей – главное, о чем мы должны заботиться, - сказал Игорь Кобзев. – Поэтому со стороны Правительства будут предприняты все шаги для успешной реализации проекта.