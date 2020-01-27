Дорогу до Хобоя на Ольхоне построят из бетонных плит

На Ольхоне планируют построить новую плиточную дорогу от деревни Харанцы до мыса Хобой. Стоимость работ по ее строительству оценивается в миллиард рублей. О том, на каком этапе находится этот проект, а также о том, как продвигаются работы по так называемой «президентской» дороге, рассказал Умар Рамазанов, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2019 года.

Предварительный проект дороги до Хобоя подготовлен

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подготовило предварительный проект строительства на острове Ольхон новой плиточной дороги. Протяженность ее от деревни Харанцы до мыса Хобой составит 38 км. Объем необходимых средств на проектно-сметную документацию оценивается в 70 млн рублей, а сама работа по строительству – около одного млрд. рублей.

«Дорога будет построена по той же технологии, по которой строились дороги на севере страны в советское время, – рассказал Умар Рамазанов. – Плиточные дороги дешевле и экологичнее, чем строительство асфальтовой дороги, и гарантия на них – до 30 лет. Нами подготовлен предварительный проект с расчетами и учетом федеральных экологических экспертиз, он сейчас находится в Минтрансе. В 2020 году мы планируем получить деньги на проектно-сметные работы и выйти на федеральную экологическую экспертизу».

Рекомендации по «президентской» дороге приняты

Умар Рамазанов рассказал также о том, как продвигается проект по реконструкции дороги от паромной переправы «МРС – остров Ольхон» до поселка Хужир.

«Что касается так называемой "президентской" дороги, то работу, которая была нам поручена, мы провели, – рассказал он, – представили проект внешних границ дороги на согласование в территориальное управление Росимущества по Иркутской области и Бурятии, а также подготовили научное обоснование строительства с рекомендациями. Все наши рекомендации были приняты».

Умар Рамазанов рассказал, с чем были связаны сложности в проектировании.

«Тремя отрезками дороги занимаются три проектные организации. Проектом предусмотрены большие выходы на нетронутую природную территорию, именно с этим связаны сложности в проектировании, – пояснил он. – В настоящее время проектные работы по трем участкам дороги выполнены. В части экологических экспертиз не могу пояснить – это полномочия и ответственность субъекта РФ, но мы периодически встречаемся, обсуждаем эти вопросы».

Справка: Реконструкция участка дороги Баяндай - Еланцы - Хужир, который проходит по острову Ольхон, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Весь проект разбит на несколько участков, по каждому из них готовится отдельная проектная документация. Самая протяженная часть трассы – от паромной переправы до Малого Хужира подлежит реконструкции – где-то нужно спрямить повороты, где-то уменьшить уклон. Приступить к проектированию этого участка можно было лишь после того, как земля, на которой расположена дорога, будет поставлена на кадастр и передана в областную собственность. ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" занимается оформлением этих участков и постановкой земельных участков под реконструкцию дороги на кадастровый учет.