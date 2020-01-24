Четыре села Осинского района Иркутской области подключат к центральному водопроводу

В Осинском районе Иркутской области центральное водоснабжение проведут в села Оса, Майск, Ирхидей и в деревню Каха, сообщает RosTender.info.

Администрация района объявила тендер на проведение необходимых инженерных изысканий, подготовку проекта и сметы строительства. Стоимость услуги оценивается в 39,3 млн рублей, средства поступят из районного бюджета.

Воду жители населенных пунктов будут получать из водозабора, расположенного в 2 км от деревни Каха. Общая длина магистральных и распределительных трасс водопровода составит 56 км, 22,5 км из них построят в две нитки. Автоматизированные насосные станции на водопроводе будут работать круглосуточно, в течение года.

Заявки от проектных организаций на участие в тендере принимают до 14 февраля, 26 февраля подведут их итоги. Победитель должен будет подготовить проект проведения водопровода к 15 декабря 2020 года.