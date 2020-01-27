Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение вкладчикам КБ «ПФС-БАНК»

Банк «Открытие» победил в конкурсе по выплатам страхового возмещения вкладчикам ПАО КБ «ПФС-БАНК» (г. Москва), проводившегося государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Прием заявлений и иных необходимых документов, а также выдача средств начнутся 27 января 2020 года в отделениях банка «Открытие» в городах Москве и Омске.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, но не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Размер обязательств ПАО КБ «ПФС-БАНК» по вкладам физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 1,3 млрд рублей, общее количество четов физических лиц и МСБ — 2 677. Размер страховой ответственности АСВ составляет 1,2 млрд рублей, в том числе по вкладам малых предприятий 35,6 млн рублей.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию у ПАО КБ «ПФС-БАНК» 17.01.2020.

Банк «Открытие» — активный участник программы АСВ по выплатам возмещения вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию. В 2019 году «Открытие» выплатило возмещение вкладчикам трех банков на сумму свыше 1 млрд рублей.