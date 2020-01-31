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ПСБ и «Технопарк» запустят оплату заказов через СБП

31 января 2020

Банк ПСБ и сеть магазинов бытовой техники и электроники «Технопарк» заключили соглашение о сотрудничестве по оплате товаров через Систему быстрых платежей.

В первом квартале 2020 года покупатели интернет-магазина technopark.ru смогут совершать покупки по QR-коду или с помощью платежной ссылки (функция «мгновенный счет»). ПСБ, выступая в качестве банка-эквайера, обеспечивает техническую возможность проведения онлайн-платежей.

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«Участие крупных ритейлеров очень важно для развития и популяризации Системы быстрых платежей. Возможность прямой оплаты со счета покупателя на счет продавца выгодна всем сторонам: бизнес экономит на комиссиях, а потребители получат новый безопасный способ платежа», – отметил Юрий Чернышев, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

Технология оплаты товаров через СБП при заказе на сайте крайне проста: покупателю необходимо выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код, который отображается на экране компьютера, с помощью своего мобильного банка на смартфоне или нажать на платежную ссылку (если покупка совершается непосредственно с мобильного устройства) и подтвердить оплату. Банк плательщика должен быть также участником СБП. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина в онлайн-режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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