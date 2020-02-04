Коронавирус: негативный эффект на экономику будет сохраняться несколько месяцев

По мнению экспертов «Открытие Брокер», негативный эффект на мировую экономику от китайского коронавируса будет сохраняться даже в течение нескольких месяцев после победы над ним.

В Китае от коронавируса 2019-nCoV уже погибли более 350 человек, свыше 17 тысяч заражены, зафиксированы единичные случаи заболевания и в других странах. В «Открытие Инвестиции» отмечают, что подсчитывать масштабы ущерба от вируса пока рано, так как его последствия могут иметь продолжительный негативный эффект: «В текущей ситуации мы наблюдаем, что китайские власти гораздо более открыто и энергично подходят к решению проблемы, чем в 2003 году, когда бушевал вирус SARS. – отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международным рынкам Алексей Корнилов. – Тогда вирус удалось взять под контроль в течение нескольких месяцев, но он успел вызывать временное снижение темпов роста экономики Поднебесной на 1-2 п.п. Исходя из этого можно опасаться, что имеющиеся темпы в 6% могут временно замедлиться до 4-5%».

Коронавирус может отразиться и на мировой экономике. «В 2003 году размер ВВП Китая составлял около $1,5 трлн. С тех пор темпы роста экономики Поднебесной выросли почти в десять раз и сегодня ее ВВП составляет около $14,3 трлн по текущему обменному курсу. За 17 лет с 4% до 16% выросла доля китайского ВВП в мировой экономике. А по паритету покупательной способности ВВП Китая лидирует в мире с 2014 года. Соответственно, любые негативные явления в китайской экономике сегодня имеют гораздо более весомое значение для мировой экономики, чем 17 лет назад», – считает Алексей Корнилов.

Проблема коронавируса уже негативно сказалась на финансовых рынках. «Острее всего отреагировала нефть, которая пробила вниз отметку $60 за баррель Brent. Пострадали и отдельные компании, связанные с туризмом и производством предметов роскоши. Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай. Конечно, многие инвесторы рассчитывают на то, что эпидемию возьмут под контроль, и ее последствия, как в предыдущих подобных случаях, будут носить временный характер. Но пока число инфицированных растет. Поэтому ситуация с вирусом требует пристального внимания. По мере решения проблемы с распространением вируса можно будет говорить и о восстановлении котировок», – прогнозирует эксперт.

Инвесторы могут также обратить внимание на некоторые ETF с экспозицией на Китай в качестве инструментов для участия в восстановлении рынков по мере преодоления коронавируса. «Из наиболее крупных можно выделить iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Также можно рассмотреть ETF на развивающиеся рынки со значительной долей китайских компаний – Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) или iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)», – говорит Алексей Корнилов.

Определенный интерес вызывают акции фармацевтических компаний, которые могут стать главными бенефициарами борьбы с коронавирусом. «Сектор здравоохранения в целом остается привлекательным с точки зрения роста населения на планете, даже независимо от ситуации с вирусом. Демографический тренд является одним из основных макроэкономических драйверов для компаний, задействованных в этом секторе. Поколение беби-бумеров в тех же США подходит к пенсионному возрасту, поэтому потребности в медицинских услугах естественным образом возрастают. Похожий демографический тренд наблюдается во многих развитых странах», – аналитик.