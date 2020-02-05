В январе погрузка на ВСЖД снизилась на 3,9% до 5,1 млн тонн

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в январе 2020 года составила 5,1 млн тонн, что на 3,9% ниже прошлогоднего показателя.

Грузооборот в январе 2020 года составил 18 млрд тарифных тонно-км (-3,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 23,2 млрд тонно-км (-1,7%).

Восточно-Сибирской железной дорогой в январе 2020 года погружено:

- каменного угля – 2,6 млн тонн (+3,5% январю 2019 года);

- нефти и нефтепродуктов – 776 тыс тонн (+9,1%);

- лесных грузов – 481,7 тыс тонн (-30,8%);

- руды железной – 452 тыс тонн (-23,2%);

- промышленного сырья – 131,5 тыс тонн (+12,4%).

- строительных грузов – 84,8 тыс тонн (-20,4%);

- химикатов – 48,3 тыс тонн (-6,7%);

- химических и минеральных удобрений – 22,1 тыс тонн (+3,9%);

- лома черных металлов – 21,2 тыс тонн (-30,9%);

- цемента – 12,7 тыс тонн (+147%);

- зерна – 2,2 тыс тонн (-28,6%);