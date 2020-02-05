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Более 10 тысяч ДДУ зарегистрировано в Иркутской области по итогам 2019 года

5 февраля 2020

В декабре 2019 года в Иркутской области на 35% по сравнению с ноябрем выросло количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). Такие данные приводит Управление Росреестра по Иркутской области. В декабре ведомство зарегистрировало 806 ДДУ.

При этом доля договоров со счетами эскроу растет: в декабре было заключено 144 договора, т.е. около 17% всех ДДУ.

Всего по итогам 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 10364 договора участия в долевом строительстве, из них 405 со счетами эскроу, 4% от всех ДДУ.

При этом общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика составило 16 091.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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