Какие услуги состоятельным клиентам предложит Private Banking ВТБ в Иркутске

Private Banking ВТБ как направление бизнеса появилось в 2017 году и за два года выросло практически на 60% при том, что среднегодовые темпы роста этого сегмента на рынке составляли 8-9%. Сейчас у ВТБ 22 тысячи VIP-клиентов, активы под управлением на сумму 2,1 триллиона рублей. О том, почему банк решил открыть офис для состоятельных клиентов в Иркутске и какие услуги готов предложить, представители ВТБ рассказали на пресс-конференции, посвящённой открытию байкальского офиса Private Banking.

«Успех – это плохой учитель, поэтому мы не собираемся останавливаться»

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Брейтенбихер, руководитель департамента по работе с премиальными клиентами – старший вице-президент:

– Сегодня мы лидеры на этом рынке: как по объему средств, так и по количеству клиентов. То, что мы показываем кратные темпы роста, опережающие рынок, позволяет считать, что мы все делаем правильно: даём тот сервис, который необходим состоятельным клиентам, наша профессиональная экспертиза позволяет этих клиентов удерживать.

Пожалуй, основных причин столь быстрого роста Private Banking ВТБ – две. Во-первых, синергия с корпоративным блоком. Мы начали предлагать услугу Private Banking корпоративным клиентам. Во-вторых, новая модель продаж инвестиционных продуктов. Ту профессиональную инвестиционную экспертизу, которая раньше была доступна только крупным институциональным клиентам, теперь мы можем предложить и частным клиентам. Это тот самый положительный эффект, который мы получили благодаря объединению банка.

Говорят, успех – это плохой учитель, поэтому мы не собираемся останавливаться. Перспективы рынка Private Banking велики. Мы последовательно расширяем географию своего присутствия, и открытие офиса в Иркутске – логичный шаг.

«Мы долго ждали этого события»

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Александра Анатольевна Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области:

– Идея офиса «Прайм» в Иркутске наконец-то реализована, мы долго ждали этого события. В Иркутской области большое количество состоятельных клиентов, в нашем банке их уже более шестидесяти. Раньше мы работали в формате «Привилегия» и ощущали недостаток инфраструктуры для этой категории клиентов.

Без сомнений, теперь спектр услуг в рамках Private Banking сможет закрыть все потребности клиентов Иркутска. Это услуги очень высокого качества, оказываются в комфортных условиях и конфиденциально, что очень немаловажно.

«Перед иркутским офисом стоит задача увеличить клиентскую базу практически вдвое»

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Руслан Набиев, управляющий директор ВТБ Private Banking:

– Выбор Иркутска для открытия офиса Private Banking не случаен. Прошедшие два года обслуживание Private осуществлялось в формате удаленного рабочего места. То есть, мы могли предлагать клиентам продукты, но у нас не было полноценной инфраструктуры для предоставления всего спектра услуг на месте. И даже в этих условиях нашим иркутским коллегам удалось сформировать портфель в почти 9 млрд рублей.

Финансовый потенциал региона велик. По данным Центробанка, объем средств всех физических лиц региона во всех банках составляет 310 миллиардов рублей. В среднем по банку на долю клиентов Private Banking приходится около 30% от общего портфеля. Поэтому в Иркутской области мы видим потенциал порядка 90 млрд рублей. Конечно, на это потребуется время. На 2020 год мы ставим перед иркутским офисом задачу увеличить клиентскую базу практически вдвое, а объем средств под управлением – до 12 млрд рублей.

«Персональный менеджер Family Office организует решение всего комплекса вопросов»

Наталья Бирюкова, руководитель дирекции ВТБ Family Office:

– Family Office – это своего рода финансово-правовая экосистема для клиента и членов его семьи. Она работает по четырем основным направлениям. Первое – это юридическая и налоговая поддержка наших клиентов. Второе направление – альтернативные инвестиции, в том числе вложения в активы, которые могут быть переданы следующим поколениям владельцев капитала.

Третье – собственно стратегия преемственности. Практически все наши клиенты – представители первого поколения накопления капитала. Сейчас они задумываются о том, чтобы вводить в управление семейным бизнесом наследников. Это всегда очень тонкий момент, при реализации которого часто требуется, в том числе, и образовательная помощь. В связи с этим мы в конце прошлого года запустили четвертое направление – образовательные программы для клиентов, членов их семей, и при необходимости – для сотрудников юридических служб наших клиентов.

Главное преимущество Family Office ВТБ в том, что мы это делаем под эгидой Private Banking. Клиенту не нужно обращаться к специалистам разного профиля, он может поговорить со своим персональным менеджером, который организует решение всего комплекса вопросов при соблюдении максимального уровня конфиденциальности. Сотрудник Family Office есть в каждом офисе Private Banking, в Иркутске такой специалист тоже вскоре появится.

«Можно проконсультироваться с ведущими аналитиками в приватной обстановке и в режиме онлайн»

Регина Цикунова, директор офиса «Байкальский» в Иркутске:

– Private Banking ВТБ – это клуб для состоятельных клиентов, владельцев бизнеса и членов их семей. Войдя в него, наш клиент может пользоваться услугами любого офиса Private Banking ВТБ – не только в России, но и в странах СНГ.

ВТБ предоставляет состоятельным клиентам как финансовые, так и нефинансовые сервисы. Нефинансовые сервисы – это, прежде всего, налоговое и юридическое консультирование, международный бизнес, вопросы передачи наследства и многие другие. Эти услуги предоставляются в рамках направления Family Office, которое отличает Private Banking ВТБ на фоне других предложений на рынке.

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Наиболее актуальным среди финансовых сервисов является инвестиционное консультирование. В офисе «Байкальский» можно не только побеседовать с персональным менеджером, но и в приватной обстановке в режиме онлайн проконсультироваться с ведущими аналитиками ВТБ Капитал и других наших ключевых партнеров, в том числе представителей банков европейской банковской системы. Для этого все переговорные комнаты оснащены системой видео- и конференцсвязи.

Private Banking ВТБ открыт в 26 городах, и каждый офис чем-то отличается. В офисе «Байкальский» большое количество картин, написанных иркутскими художниками, которые прочувствовали и полюбили атмосферу, архитектуру и энергетику города. Эти картины можно приобрести, как и другие предметы искусства, здесь мы готовы обеспечить профессиональную поддержку