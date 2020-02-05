На ЧМ в Иркутске не планируют вводить дополнительные меры безопасности из-за коронавируса

Международная федерация хоккея с мячом пока не намерена вводить дополнительные меры безопасности на чемпионате мира в Иркутске из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Бориса Скрынника.

«Нам о дополнительных противовирусных мерах не сообщали, хотя страны интересуются этим. Турниру может угрожать если только объявление Всемирной организацией здравоохранения какой-то пандемии, которая будет влиять на ситуацию в мире. Но это уже коснется всех. Будут еще встречи, консультации и совещания в оргкомитете», – приводятся в сообщении слова Скрынника.

Ранее сообщалось, что команда Китая не будет принимать участие в соревнованиях из-за распространения вируса на территории государства.