Cколько в Приангарье старого и ветхого жилья?

Всероссийская перепись населения 2020 году покажет: сколько в Приангарье старого и ветхого жилья и какая часть населения Иркутской области лишена необходимых удобств.

В 2019 году в Иркутской области ввели в эксплуатацию 13074 квартиры общей площадью 977,3 тыс. кв. метров.

Наличие жилья в регионе и обеспеченность им в расчете на душу постепенно растут. Однако по средней обеспеченности населения жильем область занимает 55-е место в Российской Федерации.

Сокращается доля государственного и муниципального жилья, 91% жилищного фонда находится в собственности граждан и предприятий частной формы собственности.

Значительная часть жилья не удовлетворяет потребности населения не только по размерам, но и по своим качественным характеристикам. Степень благоустройства жилья возрастает очень медленно.

В целом по области только 64% жилья имеет одновременно все виды благоустройства (водопровод и водоотведение, горячее водоснабжение, централизованное отопление, газ или напольную электроплиту).

В каждом помещении переписчики, а при интернет-переписи — пользователи портала «Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («Помещение»), который характеризует жилищные и санитарно-гигиенические условия.

Впервые статистики интересовались благоустройством жилых помещений в ходе переписи 2002 года. А в переписных листах 2010 года появились уже подробные уточнения о жилищных условиях. Вопросы для предстоящей переписи (в октябре 2020г.) остались прежними, только в блоке «Время постройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года».