РЖД увеличили размер выплаты за стаж работы в районе БАМ до 1,5 месячной ставки

Российские железные дороги увеличили размер единовременной выплаты за стаж работы на Байкало-Амурской магистрали до 1,5 месячной тарифной ставки, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Такие выплаты в 2020 году получит 1 тысяча сотрудников Восточно-Сибирской железной дороги, осуществляющих свою деятельность на участке от станции Лена до Хани.

Ранее выплаты составляли за 5 лет стажа – 0,5 оклада, 10 лет– 1 месячная ставка, 15 и далее за каждые 5 лет стажа – 1,5 месячной тарифной ставки.

«Помимо этого, продолжают действовать ранее определенные льготы и социальные гарантии для проживающих на отдаленных линейных станциях работников, в том числе зональные надбавки к заработной плате», – отмечается в сообщении.