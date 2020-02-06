К 2022 году цены на жилье могут вырасти на 25%

За два года цены на жилплощадь в России могут вырасти на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение произойдет из-за высокой ставки по кредиту для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Однако в правительстве отметили, что введение системы эскроу-счетов произошло без резкого скачка цен. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря внедрению современных технологий.

Увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, принимавший участие в работе над законом о долевом строительстве.

— Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» — от 9 до 12%, — отметил сенатор.

Повышение в 25%, согласно прогнозам экспертов комитета, будет связано с несколькими факторами. Так, сейчас ставка по кредитам для застройщиков по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов у всех банков была приблизительно одинаковой — от 11 до 14%. До введения этой системы у застройщиков был бесплатный доступ к средствам дольщиков.

Кроме того, теперь строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%, отметил Сергей Лисовский. Все платежи теперь идут через банк, но, как показывает практика, нередко это происходит с задержкой примерно в три-четыре недели, что тоже прибавляет несколько процентов к затратам. В среднем, согласно расчетам экспертов, это выливается в 23% прямых издержек у застройщика.